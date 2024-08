Le isole del golfo di Napoli sono prese d’assalto dagli incivili del mare. Sono quotidiane le segnalazioni che i cittadini inviano al deputato Borrelli per denunciare i comportamenti scorretti di tantissimi pseudo comandanti che infestano i nostri mari.

Negli ultimi giorni sono tre gli skipper sanzionati per aver attraversato i Faraglioni di Capri, mentre continuano le invasioni di decine se non centinaia di barche nella baia della Corricella, a Procida, ogni fine settimana.

VIDEO/ Capri: corse selvagge tra i Faraglioni: la moda shock per un selfie (o un reel) in più

“Purtroppo le misure adottate fin ora per contrastare questi comportamenti scorretti, se non addirittura scellerati, sono assolutamente insufficienti. Il golfo di Napoli è continuamente preso d’assalto dagli incivili del mare, incapaci di rispettare anche le più semplici regole della sicurezza. È da tempo che denuncio la deriva del diportismo selvaggio a Capri e in particolare nei pressi dei Faraglioni.

Purtroppo le regole nautiche ultra light e i controlli poco presenti permettono tutto ciò. Per non parlare dei cattivi esempi di vip e anche di rappresentanti istituzionali. Apprezzo la stretta degli ultimi giorni ma gli effetti sono ancora deboli.

Purtroppo le segnalazioni, con l’incalzare dell’estate, si moltiplicano. Tantissimi i video di genitori che danno in mano ai figli, per lo più minorenni, imbarcazioni potentissime con motori da centinaia di cavalli. Neanche le recenti tragedie in mare, come quella di Cristina, travolta da uno yatch mentre remava su un kayak a largo di Villa Rosbery, sono servite ad aumentare i controlli. Bisogna essere inflessibili e procedere con multe salate e, nei casi più gravi, al sequestro delle imbarcazioni se si vuole ristabilire le regole e garantire la sicurezza in mare”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.