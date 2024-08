Si è sfiorata la tragedia a Baia Domizia, località balneare in provincia di Caserta. Un uomo ha infatti rischiato di annegare, venendo salvato dall’intervento eroico di Francesco Caputo, un carabiniere fuori servizio, che senza esitazione si è lanciato in acqua ed ha portato a riva la persona in difficoltà.

Un gesto di incredibile coraggio e prontezza, che ha richiamato addirittura l’attenzione di Giorgia Meloni. La premier ha deciso di dedicare un encomio pubblico al militare, sottolineando come lo stesso abbia risposto alla riconoscenza della famiglia dell’uomo salvato così: “Non è un atto eroico per un carabiniere, ma una normalità assoluta”.

Baia Domizia, carabiniere fuori servizio salva uomo in mare: arriva l’elogio della Meloni

Questi i complimenti che la premier Giorgia Meloni ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Facebook, complimentandosi con il carabiniere Francesco Caputo per il gesto eroico: “A Baia Domizia, un uomo in difficoltà in mare rischiava di annegare. Francesco Caputo, un carabiniere fuori servizio, è intervenuto con coraggio e senza esitazione, gettandosi in acqua per salvarlo e portandolo a riva. Alla riconoscenza della famiglia dell’uomo salvato, ha risposto: “Non è un atto eroico per un carabiniere, ma una normalità assoluta”. Complimenti, Francesco”