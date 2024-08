Nel consiglio comunale tenutosi lunedì 5 agosto 2024, l’amministrazione di Procida, isola del golfo di Napoli, ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria concessa un secolo fa, per la precisione il 22 maggio 1924, a Benito Mussolini. La Deliberazione Consiliare era avvenuta due anni dopo la marcia su Roma e la presa del potere in Italia da parte del Partito nazionale fascista

Il consiglio comunale di Procida revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

Il conferimento era arrivato, come sottolineato dal sindaco Dino Ambrosino, “in un clima di generale esaltazione dell’ideologia, senza alcun tipo di legame specifico con l’isola di Procida”. Una revoca, quella della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, “che ci ricorda come dobbiamo dissociarci da tutti i fenomeni che ci privano della libertà”.

Diversi commenti di alcuni procidani apparsi sui social, hanno tenuto a sottolineare come quello della cittadinanza onoraria a Mussolini non fosse “un vero problema da risolvere”. La risposta più assennata, che sottolineiamo con forza è questa: “L’esercizio della memoria non è perdita di tempo”.

Oltre alla revoca, è arrivato anche un nuovo conferimento: Daniel Buren ha infatti ricevuto, dopo decisione dello stesso consiglio, la cittadinanza onoraria di Procida. Grande scultore francese, da anni ha infatti designato l’isola come sua seconda casa.

Due iniziative che proseguono il lavoro iniziato anni fa, e sfociato nell’elezione di Procida a Capitale della Cultura 2022.