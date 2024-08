Una tragedia si è verificata la scorsa notte a Qualiano, comune dell’area metropolitana di Napoli. Un’auto con a bordo due persone si è ribaltata in via Circumvallazione Esterna, all’altezza del comando della Guardia di Finanza. Per cause ancora in corso di verifica, il conducente ha perso il controllo della vettura, sbattendo sullo spartitraffico. Il veicolo si è poi ribaltato, impattando contro il cancello di un’abitazione situata al civico 4 della stessa strada.

Tragedia a Qualiano, si ribalta auto con una coppia all’interno: Nunzio Gelsomino muore sul colpo

Nunzio Gelsomino, nato a Napoli nel 1982, è morto sul colpo. La compagna che si trovava al suo fianco, 37enne di Sant’Antimo, è stata trasportata dai sanitari del 118 in codice giallo all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. I due si trovavano a bordo di una Volkswaken Polo, quando l’uomo ha perso il controllo della stessa andando ad impattare sullo spartitraffico. L’auto si è poi ribaltata, terminando la propria corsa contro il cancello di un’abitazione. Per il 42enne Nunzio Gelsomino non c’è stato nulla da fare: la vittima è deceduta sul colpo.