L’arenile che si trasforma in arena. Una di quelle dell’Antica Roma in cui si sfidavano i gladiatori in combattimenti all’ultimo sangue. Un “richiamo alle origini” dato che tutto è accaduto sulla spiaggia antica di Herculaneum, la spiaggia libera del comune dove si trovano gli scavi archeologici di Ercolano.

VIDEO SHOCK/ Ercolano, la spiaggia libera diventa un’arena: schiaffi, pugni e calci volanti

Come si vede in un filmato che alcuni testimoni hanno inviato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, sulla spiaggia diverse persone si sono affrontate in una mega rissa in cui, oltre a schiaffi e pugni, non sono mancati “colpi proibiti” come dei calci volanti.

“Si dice che il caldo asfissiante faccia perdere più facilmente le staffe e porti all’esasperazione. Questa affermazione può essere in parte vera ma in casi come questo è anche una mezza bugia. “- commenta Borrelli- “A certa gente, che sia estate o inverno, che si soffra il caldo o il freddo, che piova o splenda il sole, salta sempre e comunque la mosca al naso, la scusa buona la trovano sempre per dar sfogo ai più barbari istinti, per far uscire fuori l’essere belva che è dentro (spesso è già fuori) di sé.

Dar vita ad un’azione violenta di questo tipo in un luogo pubblico, dove sono sempre presenti anziani e bambini, è da trogloditi per cui se ne stiano tra di loro e non mettano in pericolo le persone civili. Parleremo con le Autorità ed il sindaco affinché i protagonisti dell’inqualificabile episodio vengano identificati, denunciati e allontanati dai luoghi pubblici”.