Anche quest’estate non ha fatto eccezione. Tantissimi i negozi che sono stati già saccheggiati durante la stagione più calda dell’anno, che corrisponde al momento in cui la città si svuota lasciando campo libero ai malintenzionati.

VIDEO/ Bande in azione d’estate saccheggiano i negozi a Napoli: “Basta, siamo disperati”

In un video pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli, che riproponiamo, si notano due gruppi criminali distinti, scassinare e saccheggiare altrettanti negozi a Napoli. Laconico il commento dell’utente che ha inviato il video al politico, evidentemente appartenente alla cerchia dei commercianti derubati: “Francesco, non ne possiamo più di questi furti alle nostre attività. Siamo disperati”.

Purtroppo quella dei furti notturni ai magazzini della città, rappresenta una piaga che si è consolidata negli anni. Nel momento in cui la città inizia a svuotarsi, aumentano i crimini.

Le immagini che riportiamo, dando per buone le date delle telecamere di sicurezza che hanno registrato i video, risalgono alla metà del mese di luglio: in rapida successione, il 15 ed il 16, sempre intorno alle 3 di notte, due bande che potrebbero anche essere composte dalle stesse persone, non essendo possibile riconoscerne i volti, hanno scassinato e derubato due attività distinte, dileguandosi in pochi minuti con i bottini.