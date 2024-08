È sconcertante il racconto contenuto nella denuncia fatta da una ragazza di 25 anni originaria della Francia, ai carabinieri della stazione di Forio. Siamo a Ischia, isola del Golfo di Napoli che d’estate viene presa d’assalto da turisti italiani e stranieri, desiderosi di godere delle bellezze del territorio.

Ischia shock: tentato stupro ai danni di una turista francese 25enne a Forio

Per una giovane donna transalpina però le vacanze si sono trasformate in un vero e proprio incubo. La ragazza, trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, ha raccontato ai militari di aver subito abusi sessuali da un ragazzo di cui non conosceva l’identità.

Solo il suo coraggio nel reagire ha evitato che la violenza potesse essere portata al drammatico epilogo. La 25enne francese ha affidato ai carabinieri locali, coordinati dal maresciallo Di Nola, la sua denuncia.

I militari hanno immediatamente iniziato le indagini per risalire al presunto colpevole. La ragazza, in evidente stato di shock, non è riuscita purtroppo a fornire dettagli precisi sulla fisionomia dell’aggressore. I carabinieri hanno avviato così le procedure di acquisizione delle immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona in cui si trova la struttura turistica presso la quale alloggia la vittima.