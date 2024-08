Una macabra scoperta è stata fatta nella giornata di ieri da parte degli agenti della Polizia Locale di Pomigliano d’Arco, comune dell’area metropolitana di Napoli. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nel bagagliaio di un’auto ferma nei pressi del casello autostradale.

Orrore a Pomigliano d’Arco, cadavere ritrovato nel bagagliaio di un’auto: arrestato il figlio

Le forze dell’ordine, coordinate dal Tenente Colonnello Emiliano Nacar e dal Sottotenente Andrea D’Ambrosio, hanno arrestato un uomo di nazionalità tedesca. Il corpo senza vita sarebbe quello del padre.

L’uomo fermato avrebbe un mandato di arresto europeo, ed avrebbe guidato dalla Germania fino alla Campania, probabilmente per disfarsi definitivamente del genitore.

Gli agenti erano intervenuti in via Passariello, all’incrocio con via Gandhi, dopo la segnalazione di alcuni residenti per un tentativo di furto in atto presso un’abitazione.

Nel corso della perquisizione, l’uomo è stato ritrovato in possesso di 561 euro, destando i sospetti delle forze dell’ordine, che poco dopo hanno rinvenuto l’auto nei pressi di un cavalcavia dell’autostrada di Napoli. Una volta aperto il bagagliaio, la Polizia ha fatto la sconcertante scoperta del cadavere.

Visionando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza, gli agenti si sono resi immediatamente conto che colui che aveva abbandonato la vettura (probabilmente in seguito ad un guasto tecnico) era lo stesso uomo che aveva tentato il furto per il quale era stato fermato in precedenza. Sul posto sono intervenuti il reparto di Polizia Scientifica e la Squadra Mobile di Napoli, che hanno avviato le indagini di rito per ricostruire la dinamica.