Ancora una tragedia, ancora una vittima della strada. Nella mattina di mercoledì 14 agosto 2024, in seguito ad un drammatico incidente avvenuto sulla Statale Nola-Villa Literno, nell’area metropolitana di Napoli, un giovane di 28 anni ha perso la vita.

Si tratta di Antonio Capasso, di Crispano, che lascia una moglie ed una figlia piccola. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

Tragedia nel Napoletano, Antonio muore in un incidente stradale a bordo del furgone aziendale

L’incidente, la cui dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, è avvenuto sulla Nola-Villa Literno. Antonio Capasso era alla guida del furgone aziendale del Caseificio Autieri, per il quale lavorava, quando nei pressi dello svincolo per Carinaro ha impattato fatalmente contro il guardrail.

I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Anche il sindaco di Crispano Michele Emiliano, attraverso il proprio profilo Facebook, ha espresso il suo cordoglio:

“Una brutta notizia che rompe la quiete tipica di questo periodo estivo. Purtroppo, questa mattina, un giovane di Crispano, Antonio Capasso, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Arrivino alla famiglia le mie personali condoglianze ed una sentita vicinanza, quelle dell’amministrazione e del consiglio comunale. Rispetto, preghiera e silenzio per Antonio. Riposa in pace figlio di questa comunità.”