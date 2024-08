Parte da Napoli e va in vacanza in Calabria, un’auto la travolge sul lungomare: è morta

Un tragico scontro, avvenuto sul lungomare della Marina di Tortora, in Calabria, ha causato il decesso di Maria Maggio, una donna di Sant’Antimo (in provincia di Napoli) morta all’età di 88 anni. La vittima, affetta da disabilità, era in compagnia della sua badante quando un’auto avrebbe travolto entrambe.

In vacanza in Calabria, travolta sul lungomare: donna morta

Una vacanza che si è trasformata, in pochi attimi, in un dramma senza fine. Stando a quanto rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, l’anziana era sulla sua carrozzina, spinta dalla badante, quando una vettura si sarebbe scagliata contro di loro, in circostanze ancora tutte da chiarire, mentre passeggiavano sul lungomare.

La donna è stata trasportata d’urgenza presso il vicino ospedale di Praia a Mare dove, nella notte, è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate. Rimasta ferita anche la badante che, tuttavia, non è in pericolo di vita. La salma della vittima è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria per consentire lo svolgimento dell’esame autoptico.

Anche l’automobile che ha travolto le due donne è stata sequestrata mentre il conducente risulta attualmente indagato. Sul posto, a seguito dell’incidente, sono giunti, oltre ai sanitari del 118, anche i carabinieri per dare il via alle indagini e ricostruire la dinamica della vicenda.