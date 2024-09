Un impressionante incendio è divampato in via Terracina a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta. Le fiamme hanno bruciato gran parte della vegetazione a ridosso della strada, arrivando sulla carreggiata in maniera molto pericolosa.

VIDEO/ Napoli, impressionante incendio a Fuorigrotta: le fiamme arrivano in strada

Sono scioccanti le immagini del rogo che arriva a ridosso di auto e moto in transito, mettendo seriamente a rischio l’incolumità degli stessi. Il video è diventato rapidamente virale, in particolare su Facebook, ed è stato pubblicato anche da Francesco Emilio Borrelli.

Questo il testo riportato in allegato: “Francesco qui via Terracina, ecco cosa significa non avere la manutenzione del verde pubblico. Incendi in piena città che possono diventare molto pericolosi”.