Un efferato omicidio si è verificato nella serata di ieri, sabato 7 settembre 2024, nel quartiere di Scampia a Napoli. Un giovane di 29 anni, Camillo Esposito, è stato ucciso mentre si trovava dal barbiere.

Napoli, omicidio choc a Scampia: 29enne ucciso mentre si trovava dal barbiere

L’assassinio è avvenuto in un’attività commerciale situata in via Ghisleri, dove si trovava la vittima, intento a farsi tagliare i capelli. Il killer ha agito a volto coperto: ha fatto irruzione nella bottega, si è diretto verso Esposito ed ha sparato numerosi colpi di pistola, uccidendolo.

Il bersaglio di questo terrificante raid di morte aveva alcuni precedenti penali per rapina e porto abusivo d’armi. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia, che ha effettuato tutti i rilievi del caso, entrando in possesso delle immagini di videosorveglianza. Il sicario, dopo aver ucciso Camillo Esposito, ha fatto perdere le sue tracce fuggendo a bordo di un’auto, alla cui guida c’era un’altra persona, con tutte le probabilità un complice, che lo attendeva all’uscita del negozio, pronto per darsi alla fuga dopo aver compiuto l’omicidio.

Un episodio sconvolgente che ha immediatamente fatto scattare l’allarme sicurezza nel quartiere di Scampia.