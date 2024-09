Un ragazzo incappucciato, pistola in mano, fa irruzione in un bar che si trova nei pressi dell’imbocco autostradale dei paesi vesuviani. Punta l’arma contro i presenti e i dipendenti del bar intimando di consegnargli i soldi dell’incasso.

VIDEO/ Vesuviano, rapina choc a mano armata in un bar: pistola contro i dipendenti

Va dietro la cassa, arraffa quel che può e si dilegua. Le immagini della rapina vengono registrate dal circuito di videosorveglianza e inviate al deputato Borrelli.

“C’è un’escalation di violenza e criminalità senza fine. Ormai i delinquenti non hanno più paura di nulla. Commettono furti e rapine a qualsiasi ora del giorno, convinti di passarla liscia. C’è un senso di impunità dilagante che fa crede a questi soggetti di poter fare ciò che vogliono. Non può e non deve essere così. Attraverso le immagini si risalga agli autori di queste rapine. Chi pensa di poter trasformare le nostre città in un far west senza regole dovrà fare i conti con la legge. Servono pene certe e severe se vogliamo davvero interrompere questo vortice di criminalità che sta affossando la nostra Napoli”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, nel commentare le video denunce inviate dai cittadini.