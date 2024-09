Un sabato notte di caos al Vomero (Napoli) che ha trovato l’apice con una maxi rissa scoppiata nel piazzale San Martino intorno alle ore 22. Pare che per futili motivi, forse qualche offesa di troppo, alcune persone sono arrivati alle mani.

Ne è scaturito un parapiglia generale, la piazza era affollata anche di tanti minorenni, data l’ora non tarda. Gente che fuggiva, chi si malmenava, chi riprendeva con il cellulare. Ad un certo punto, quanto tutti si stanno allontanando si vedono i protagonisti della rissa frugare in un cestino dell’immondizia e il ragazzo che sta registrando il video, inviato a Francesco Emilio Borrelli, dire ‘stanno prendendo le pistole’. Tantissimi i genitori che si sono rivolti al deputato per denunciare l’accaduto.

VIDEO/ Movida violenta, le immagini della maxi rissa tra giovani a San Martino

“Non esistono più luoghi sicuri per far stare i nostri figli. Non sappiamo dove farli uscire il sabato sera. Non possono stare sempre a casa o chiusi in qualche locale. San martino è sempre stato un luogo di ritrovo, ma purtroppo non è la prima volta che succedono episodi di violenza. Ci sentiamo abbandonati” scrivono i genitori a Borrelli. A fare da contorno a una notte di follia è il caos che si genera a piazza Vanvitelli, puntualmente, appena le pattuglie della municipale si spostano, la piazza è invasa da auto, moto e scooter parcheggiati in strada, fino a restringere la carreggiata ad una sola corsia. Questa situazione genera traffico in tutto il quartiere con un alto rischio di litigi e risse.

“Siamo alla barbarie. Chiediamo che dai video registrati si individuino al più presto gli autori della rissa. Soggetti violenti e potenzialmente armati, che non perdono tempo in chiacchiere e subito passano alle mani. Questa gente non merita di vivere nella società. La piazza era gremita di giovanissimi e solo per miracolo non si è consumata una tragedia.

“È inconcepibile che migliaia di ragazzi vengano lasciati a loro stessi, soprattutto dopo le tantissime iniziative promosse nei mesi scorsi per segnalare la situazione di pericolo che si viene a creare nei fine settimana al Vomero. E’ inconcepibile che ancora non sia stato previsto un presidio fisso, h24, di forze dell’ordine a San Martino e a piazza Vanvitelli. E’ sorprendente vedere come gli accordi presi pubblicamente vengano all’improvviso disattesi. La concentrazione di ragazzi è un dato fisiologico mentre è patologica l’assenza dello Stato che con un minimo sforzo potrebbe garantire un’adeguata azione preventiva”. Lo hanno detto il deputato Francesco Emilio Borrelli e Rino Nasti, consigliere della Municipalità V per Europa Verde.