Una tragedia si è verificata a Giugliano in Campania, comune dell’area metropolitana di Napoli. Roberto Di Lella, giovane farmacista di 33 anni, è morto in seguito ad un malore improvviso.

Potrebbe essersi trattato di un’ischemia, che ha colpito fatalmente il ragazzo, ritrovato oramai senza vita dal padre riverso sul pavimento. È stato lui a fare la tragica scoperta. Nonostante l’arrivo dei soccorritori, per lui non c’è stato nulla da fare.

Un lutto che ha colpito nel profondo l’intera comunità. Roberto era un ragazzo molto amato e stimato, come sottolineato dalle emozionanti parole del suo amico Pasquale, riportate in un messaggio pubblicato su Facebook davvero molto toccante: “Vero. Ecco quello che eri. Non ti ho mai visto fare o sentito dire una cosa che non volessi, chiunque te lo dicesse, e nemmeno a fin di bene. Era la cosa che più ammiravo di te. Sapevo che, ogni volta, quella che avevo davanti era pura trasparenza, senza alcuna finzione. E sarà l’insegnamento che mi rimarrà sempre, insieme al vuoto che ha lasciato quel pezzo di me, che oggi ti sei portato via. Ti voglio bene, fra’ “