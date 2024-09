Giulia Cecchettin, la confessione di Turetta: “Non pensavo di farle questo” | VIDEO

Inespressivo. Mai una lacrima, un battito di ciglia. Su Rete 4, nel corso della trasmissione ‘Quarto Grado’, è andato in onda il video inedito della confessione di Filippo Turetta durante l’interrogatorio condotto dal pm Andrea Petroni l’1 dicembre 2023.

Femminicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta confessa: “Volevo arrivare in montagna per nascondere il corpo”

L’assassino di Giulia Cecchettin ha confessato l’omicidio raccontando di non aver pensato di arrivare a compierlo, nonostante siano stati ritrovati una serie di elementi che lasciano pensare al contrario.

Qui il video dalla trasmissione “Quarto Grado” andata in onda su Rete 4.

Il video è uno stralcio della deposizione, durata circa 7 ore: è stata la prima volta che vengono diffuse. Tra pochi giorni inizierà il processo in Corte d’Assise a Venezia. Lunedì 23 settembre però l’imputato non ci sarà, come annunciato dalla difesa.

L’avvocato di Turetta, Giovanni Caruso, ha infatti raccontato in altre occasioni come questa scelta sia motivata da un percorso di “maturazione personale di Filippo e di consapevolezza rispetto al grave delitto commesso”. Inoltre, il legale ha anticipato che non verrà chiesta per lui la perizia psichiatrica.

L’aggravante della premeditazione potrebbe portare per lui all’ergastolo. Al processo accederanno circa 40 persone, delle quali la metà saranno giornalisti. Le riprese tv sono state concesse solo alla Rai. Un solo testimone per la difesa, circa 30 quelli della pubblica accusa.