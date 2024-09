ULTIM’ORA/ Agguato nel cuore di Napoli, 45enne ucciso tra la folla a colpi di pistola

A Napoli si torna a sparare tra la folla. Luigi Procopio, 45enne con precedenti penali, è stato ucciso a colpi di pistola intorno alle 15 di oggi. Un agguato in piena regola eseguito, secondo le prime ricostruzioni del caso affidate alla polizia di Stato impegnata nelle indagini, al culmine di una lite.

Napoli, spari tra la folla: il 45enne Luigi Procopio ucciso a colpi d’arma da fuoco

La vittima era già scampata ad un altro raid nei suoi confronti tempo fa in via Foria, nel cuore della città. Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo per le ferite riportate.

L’omicidio è avvenuto in vico VII Duchesca, nei pressi della stazione centrale di Piazza Garibaldi.