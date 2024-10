ULTIM’ORA/ Agguati a Napoli, due sparatorie nel giro di poche ore

Due agguati a Napoli e provincia si sono verificati nel giro di poche ore tra il pomeriggio e la sera di oggi, mercoledì 2 ottobre 2024. I due episodi non sono collegati tra loro.

Sparatoria a Ponticelli, periferia est di Napoli: gambizzato un 33enne

Il primo si è verificato nella periferia est della città, a Ponticelli, dove gli agenti del Commissariato Ponticelli e San Giovanni-Barra sono intervenuti presso l’ospedale del Mare in seguito alla segnalazione di una persona di 33 anni ferita alle gambe da colpi d’arma da fuoco. A.C., giunto in codice rosso al pronto soccorso per le ferite riportate agli arti inferiori, non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la Squadra Mobile.

Agguato a Sant’Antimo nel Napoletano, ferito agli arti inferiori un uomo di 34 anni

La seconda sparatoria si è verificata a Sant’Antimo, dove in via Cimabue, incrocio con via Tiziano, un 34enne già noto alle forze dell’ordine è stato anch’egli colpito alle gambe da colpi di pistola. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato all’ospedale di Frattamaggiore. Non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che in queste ore stanno ricostruendo la dinamica.