Piovono euro nel Casertano: arrivano i carabinieri, apre la finestra e lancia 160 mila euro

Quando ha visto arrivare i carabinieri, ha aperto la finestra e ha lanciato 160mila euro. È il singolare episodio accaduto ieri nel corso di una delle perquisizioni disposte dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, comune della provincia di Caserta, nell’ambito delle inchiesta che vede indagate sette persone, tra cui il consigliere regionale della Campania G.Z., imprenditori e il dirigente della Regione Campania A.P..

Santa Maria Capua Vetere, lancia dalla finestra 160 mila euro alla vista dei carabinieri

I soldi, contenuti in un pacco, sono stati recuperati dai militari dell’Arma, come riporta Ansa. Alla vista dei carabinieri, l’uomo li avrebbe lanciati senza remore dalla finestra: un gesto estremo quanto evidentemente ritenuto necessario in quel momento di tensione da chi lo ha compiuto.

La perquisizione è stata disposta nei confronti di una persona al momento non iscritta nel registro degli indagati da cui però uno degli imprenditori indagati, A.C., si recava spesso a ritirare consistenti somme di denaro, anche di circa 100mila euro, come è emerso dagli accertamenti dei militari dell’arma.

Nel corso delle perquisizioni a casa degli indagati e negli uffici del consigliere regionale sono stati sequestrati supporti elettronici, cellulari ma non i supporti cartacei dove Z. avrebbe annotato alcuni nomi.