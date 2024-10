Voleva dare fuoco all’ex compagna, fermato grazie al braccialetto anti-stalking

A Quarto, popoloso comune dell’area metropolitana di Napoli, una donna è stata salvata dal braccialetto anti-stalking dal tentativo dell’ex che aveva provato a darle fuoco.

Quarto, Napoli: 33enne fermato grazie al braccialetto anti-stalking: voleva dare fuoco alla ex che lo aveva lasciato

Una storia drammatica che poteva trasformarsi in tragedia, se non fosse stato per il dispositivo e per la successiva chiamata al 112 fatta da parte della vittima.

I carabinieri della tenenza di Quarto hanno fermato l’uomo a 200 metri dalla casa in cui risiede la donna: si tratta di un 33enne di Giugliano che aveva l’obbligo di indossare il braccialetto e non avvicinarsi alla donna. Il limite imposto da non valicare era di 500 metri.

La donna, madre di tre figli avuti da relazioni precedenti, era diventata l’ossessione dell’ex compagno, che già in altre occasioni aveva provato ad avvicinarsi a lei mosso da una sete di vendetta per essere stato lasciato. Il braccialetto, applicato alla caviglia e collegato a un’app che emette attraverso un dispositivo dei segnali d’allarme, gli era stato applicato nei mesi scorsi dopo le prime denunce.

Sabato sera, nonostante il divieto di avvicinamento, il 33enne ha fatto scattare l’allarme varcando il perimetro: localizzato grazie al Gps, è stato fermato con due bottiglie piene di benzina nei pressi della casa dove vive la donna. L’uomo è stato immediatamente fermato con l’accusa di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa.