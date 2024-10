Litiga con la moglie, la strangola e la uccide davanti ai figli piccoli: aveva solo 24 anni

Un omicidio efferato è quello che si è verificato a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove un uomo avrebbe strangolato e ucciso sua moglie davanti ai loro figli, due bambini piccoli.

Omicidio a Caserta: ha ucciso la moglie davanti ai figli

Una violenza inaudita consumata intorno alle 5 di questa mattina nel comune Casertano. Ad essere fermato dai carabinieri per il delitto un uomo di 30 anni, di origini albanesi, che attualmente si trova in caserma in attesa del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

Stando a quanto rende noto l’Ansa, sarebbe stato lui a inveire contro la moglie, a seguito di un litigio, strangolandola e mettendo fine alla sua vita. Il tutto sotto gli occhi dei figli della coppia, due bambini rispettivamente di 4 e 6 anni. La vittima aveva solo 24 anni.

Una vicenda sconcertante dalla dinamica simile a quella dell’omicidio di Giada Zanola, la donna ritrovata morta pochi mesi fa che sarebbe precipitata da un cavalcavia sulla carreggiata dell’autostrada A4. Inizialmente si pensava ad un suicidio ma le indagini hanno poi fatto emergere una triste verità: sarebbe stato il compagno, al culmine di una lite, a spingere la 34enne nel vuoto.

Avrebbe raccontato agli inquirenti della loro relazione in crisi e della sua paura di non poter più rivedere il figlio. Non avrebbe però esitato a privare quel figlio, di soli 3 anni, della sua mamma, mettendo fine alla vita della donna.