Napoli, professore universitario investito da uno scooter sviene dopo l’impatto

Professore universitario investito da uno scooter mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali rialzate al Corso Vittorio Emanuele a Napoli. Il docente di 81 anni stava attraversando in prossimità del passaggio pedonale che si trova vicino all’ingresso principale dell’Università Suor Orsola Benincasa, dove sono state recentemente installate dal Comune di Napoli le strisce pedonali rialzate, quando sarebbe stato travolto, per motivi ancora da chiarire, da uno scooter che sopraggiungeva, che l’ha centrato in pieno. Colto da malore, è svenuto.

Napoli, corso Vittorio Emanuele: professore dell’Università Suor Orsola Benincasa investito da uno scooter

L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 7 ottobre 2024, attorno alle ore 15,00. L’impatto è stato violento ed è dovuto intervenire il 118. Non si è trattata dell’unica persona investita in questo turbolento inizio di settimana: al Rione Alto, infatti, una ragazza è stata travolta da un’auto in via Giulio Palermo.

“Ogni giorno nel napoletano si rischia il morto a causa delle folli velocità – dichiara il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli – e di manovre azzardate o del non rispetto di alcuna segnaletica stradale. In città non si deve correre e invece troppe persone se ne fregano totalmente delle elementari regole di civiltà e sicurezza. Il governo dal canto suo non sta facendo nulla per contrastare il fenomeno e addirittura disincentiva i comuni a ridurre i limiti di velocità. Il risultato è da bollettino di guerra”.