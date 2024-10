Strangola la moglie davanti ai figli di 4 e 6 anni, lo strazio dei bimbi: “Papà ha ucciso mamma”

Questa mattina a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, un uomo ha strangolato e ucciso sua moglie, Eleonora di 24 anni, davanti ai suoi figli: sarebbero stati proprio i bambini ad avvertire una zia dell’omicidio commesso dal papà. A renderlo noto è Il Corriere del Mezzogiorno.

“Papà ha ucciso mamma”: omicidio a San Felice a Cancello

Il 30enne, di origini albanesi, avrebbe strangolato la donna nel letto, sotto gli occhi dei figli di 6 e 4 anni. Subito dopo si sarebbe poi presentato a casa della cognata, lasciando i bimbi in casa, per chiederle di accompagnarlo in ospedale. La donna, non credendo alla sua versione, avrebbe telefonato subito ai bambini venendo a conoscenza, così, del macabro delitto.

“Papà ha ucciso mamma” – avrebbero confessato i bambini in videochiamata con la zia, mostrandole il cadavere della 24enne sul letto. Di qui la telefonata al 112 da parte della donna, in stato di shock, e il successivo intervento dei carabinieri sul posto.

I militari dell’arma avrebbero ritrovato l’uomo nei pressi della sua abitazione in stato confusionale. Il 30enne è stato fermato e portato in caserma mentre le indagini per ricostruire le dinamiche della vicenda proseguiranno. Al momento non si conoscono le cause che avrebbero spinto l’uomo a stroncare la vita della madre dei suoi figli. Pare che alla base vi fosse un litigio scoppiato poco prima tra i due.

L’ennesimo brutale femminicidio che si consuma all’interno dell’appartamento di famiglia e addirittura rendendo spettatori due bambini piccolissimi di quella violenza inaudita, perpetrata nei confronti della loro mamma.