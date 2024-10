Napoli, allarme terrorismo al consolato ucraino: lettere anonime annunciano un’esplosione

Giornata di tensione quella vissuta oggi al Centro Direzionale di Napoli, dopo la minaccia contenuta in alcune lettere recapitate al consolato ucraino che annunciavano l’imminente esplosione di una bomba.

Panico al Centro Direzionale di Napoli, allarme terrorismo al consolato ucraino

Alcune lettere anonime recapitate al consolato ucraino presente al Centro Direzionale, hanno fatto scattare immediatamente l’allarme terrorismo in città. Almeno due missive, a firma di un gruppo terroristico, contenenti esplicite minacce di un’imminente esplosione, hanno messo in allerta le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto per effettuare tutte le verifiche del caso.

Intervengono anche i cani molecolari anti-esplosivo per scongiurare la minaccia di una bomba

Tempestivamente sono giunge le pattuglie del commissariato Vasto Arenaccia, assieme alle unità cinofile. La polizia ha effettuato un approfondito sopralluogo all’interno dell’edificio e delle stanze che ospitano gli uffici del consolato, peraltro presidiati giorno e notte dall’Esercito.

I cani molecolari anti-esplosivo hanno fortunatamente consentito agli agenti di comunicare il rientrato allarme. Intanto Digos e centro cibernetico della Polizia Postale continuano in parallelo le proprie indagini per far luce su quanto accaduto: il consolato ucraino è uno degli obiettivi sensibili da quando è iniziata la guerra con la Russia.