Rissa al centro commerciale nel Napoletano, 15enne accoltellato: è in pericolo di vita

Notte di sangue e terrore a Casoria, comune dell’area metropolitana di Napoli. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale e i militari della tenenza di Arzano sono dovuti intervenire in via San Salvatore, nei pressi di un noto centro commerciale della zona, dopo la segnalazione di una rissa tra minorenni sfociata nel ferimento di un 15enne con arma da taglio.

Casoria, rissa al centro commerciale: accoltellato 15enne, è in pericolo di vita

Da prime ricostruzioni effettuate, ancora in corso di verifica, l’adolescente sarebbe stato colpito al culmine di una colluttazione nata per futili motivi tra coetanei. La vittima della coltellata sarebbe stata colpita all’altezza del fegato.

Il 15enne è stato trasferito all’ospedale del Mare di Napoli e sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri sono in queste ore impegnati per ricostruire la dinamica esatta, raccogliendo testimonianze e recuperando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Non è ancora chiaro se il 15enne fosse stato aggredito mentre era da solo, o se si trovava in compagnia di qualche amico. Lascia sgomenti pensare che un ragazzo di così giovane età possa rischiare di morire per mano di altri giovani.