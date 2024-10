VIDEO/ Banditi con fucile svaligiano gioielleria, il vicino li affronta con una scopa

Il coraggio di un commerciante che sfida con una scopa i banditi armati di fucile . A Mercogliano N. sventa una rapina alla vicina gioielleria. Borrelli: “Gesto esemplare che vale tanto. La gente non può difendersi da sola dai criminali, lo Stato deve garantire protezione”.

Mercogliano, rapinano armati di fucile una gioielleria: il vicino li affronta brandendo una scopa

Ha mostrato grande coraggio N.G., titolare di un negozio di prodotti per gli amici a quattro zampe in Via Nazionale Torrette a Mercogliano, che ha sventato una rapina a mano armata nella vicina gioielleria.

Quando ha sentito le urla della commessa della gioielleria non ha avuto esitazioni, trovandosi con una mazza in mano contro uno dei sette rapinatori che gli ha invece puntato il fucile.

“Non è scappato davanti a questi delinquenti e ha provato a fare qualcosa rischiando di persona. A qualcuno potrà sembrare poco ai miei occhi è tantissimo”– commenta la vicenda il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli- Il fatto è che però la criminalità, che dilaga e prospera, non può essere combattuta con le scope. A cittadini e commercianti vanno date ‘armi’ più consone allo scopo: controllo capillare del territorio, implementazione dei sistemi di videosorveglianza, più pattuglie, e pene più dure”.