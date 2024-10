A Napoli si spara ancora: 38enne ferito tra il Vomero e Soccavo

Si spara ancora a Napoli. Oggi pomeriggio in via Pigna, arteria che collega i quartieri di Vomero e Soccavo, un uomo di 38 anni è stato gambizzato. La vittima è stata trasportata in pronto soccorso all’ospedale San Paolo, dove sono intervenuti gli agenti dei commissariati San Paolo e Bagnoli per raccogliere le informazioni del caso.

Altra sparatoria a Napoli, 38enne gambizzato: non è in pericolo di vita

Il 38enne è stato ferito alla gamba sinistra da un proiettile: attualmente è ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Solo pochi giorni fa un ragazzo di 15 anni, Emanuele Tufano, era rimasto ucciso in una sparatoria verificatasi al centro di Napoli, zona corso Umberto I: nel conflitto a fuoco erano rimaste ferite altre due persone, entrambe minorenni, di 14 e 17 anni.

Dalle ultime indagini è emerso che sono state almeno cinque le pistole coinvolte, mentre sono stati circa venti i bossoli ritrovati. Nella giornata di domani verrà effettuata l’autopsia sul corpo del giovane. Successivamente la Questura di Napoli deciderà se consentire lo svolgimento del funerale in forma pubblica.

Dalle ultime ricostruzioni, si sarebbe trattato di uno scontro tra bande appartenenti ai quartieri Sanità e Mercato.