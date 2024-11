Marco De Angelis, poliziotto di 32 anni trovato morto nella sua stanza: era di Aversa

Marco De Angelis, il poliziotto morto a Gioia Tauro a causa di un malore, era di Aversa. Un ragazzo di soli 32 anni che ieri mattina non si è presentato al lavoro: è stato purtroppo trovato morto dopo l’allerta dei suoi colleghi, i quali non avevano avuto alcuna notizia di lui.

Poliziotto trovato morto a Gioia Tauro

Marco De Angelis avrebbe dovuto prendere servizio ieri mattina, ma non si è mai presentato sul luogo di lavoro. Non avendo dato notizie di sé, ed essendo stato sempre un ragazzo esemplare, il suo silenzio ha preoccupato i colleghi che hanno allertato i soccorritori: il personale sanitario purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso avvenuto nella sua stanza. Il giovane poliziotto lavorava a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria.

Il sindaco della città calabrese ha manifestato il cordoglio a nome di tutti i concittadini: “Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale di Gioia Tauro si associano al dolore del dirigente e del personale della Polizia di Stato di Gioia Tauro per la tragica e prematura scomparsa del giovane agente Marco De Angelis”.