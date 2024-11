Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 novembre il corpo di un uomo è stato ritrovato senza vita sulla statale conosciuta comunemente come Domiziana. La vittima, di cui non si conoscono ancora le generalità, avrebbe circa 40 anni e sarebbe di nazionalità ucraina.

Tragedia sulla Domiziana, trovato il corpo senza vita di un uomo sul ciglio della strada

A segnalare la vicenda è stata l’associazione ‘Nessuno tocchi Ippocrate’. Secondo le prime ricostruzioni del caso, l’uomo è stato ritrovato senza vita a margine della carreggiata, riverso in una pozza di sangue. Sul corpo non ci sarebbero segni di trascinamento. Gli agenti del commissariato di Giugliano (Napoli), con l’ausilio delle immagini di videosorveglianza recuperate dalle telecamere presenti, hanno individuato l’auto che l’avrebbe investito conducendo il pirata della strada in commissariato. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Rischia una denuncia per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Questo il post pubblicato dall’associazione sul proprio profilo Facebook:

“Stanotte, intorno alle 2:00 il 118 di Pozzuoli (auto) e Varcaturo (India) sono stati allertati per “persona a terra” sulla ss7quater, 100 mt dopo l’uscita di Varcaturo in direzione Pozzuoli, all’arrivo dei sanitari sul posto si rinviene un corpo senza vita di un uomo sulla 40ina in una pozza di sangue al margine della carreggiata, su di lui non ci sono segni di trascinamento, la polizia scientifica indaga per capire le cause del decesso, ma soprattutto perché l’uomo percorreva l’asse viario a piedi di notte. Dai testimoni presenti sembrerebbe un maschio caucasico, vestito bene, curato”.