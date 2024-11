Ancora sangue sull’asfalto, ancora una giovanissima vita spezzata. Un ragazzo di soli 18 anni è oggi morto dopo essere andato a sbattere con la propria moto, una KTM, contro un guardrail per cause ancora in corso di accertamento. È successo nella tranquilla Mirabella Eclano, piccola località dell’Avellinese.

Nonostante i disperati soccorsi e la corsa in ambulanza per raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino, non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto poco dopo a causa delle ferite riportate. Era da pochi minuti uscito da scuola.

Era da poco uscito da scuola il giovane motociclista vittima del tragico incidente avvenuto questo pomeriggio lungo la SP57 a Mirabella Eclano. Per cause in corso di accertamento, il 18enne ha perso il controllo della KTM che conduceva, andando a impattare contro il guardrail. Soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Ariano Irpino, il ragazzo è purtroppo deceduto a causa delle gravi ferite riportate nel sinistro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto.