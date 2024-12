Napoli, tragedia al Vomero: malore alla guida, si schianta e muore

Dramma questa mattina in via Giuseppe Recco, nel quartiere Vomero di Napoli. Vicino alla molto affollata piazza degli Artisti, un uomo al volante della sua auto ha accusato un infarto, collidendo prima con uno scooter e poi impattando contro il muro di un edificio.

Napoli, infarto mentre è alla guida in via Recco (Vomero): muore sul colpo

Purtroppo, il conducente è deceduto a causa del malore, mentre l’incidente stradale non ha causato ulteriori vittime. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale, oltre ai sanitari del 118: purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità.

La tragedia si è verificata all’antivigilia di Natale: inevitabilmente la fatalità ha mandato in tilt l’intero traffico cittadino.