La tragedia di Natale: Annamaria muore mentre torna a casa dalla famiglia

Annamaria Di Spirito morta la notte di Natale

Una tragica morte per Annamaria Di Spirito, 36 anni, originaria della provincia di Caserta. La donna ha perso la vita mentre tornava a casa per trascorrere le festività di Natale con la sua famiglia, ma a causa di un incidente automobilistico non è mai arrivata nella sua città di origine, Sessa Aurunca.

La tragedia di Natale

Annamaria, secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, avrebbe perso il controllo della sua Fiat Tipo all’altezza di Cerri Aprano, frazione del Comune di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina e non lontano dal confine con la Campania. Una volta avvenuto lo schianto i soccorsi del 118 sono giunti in maniera tempestiva, tuttavia Annamaria Di Spirito è morta a causa delle gravi ferite riportate.

I funerali di Annamaria Di Spirito

La donna era molto conosciuta a Sessa Aurunca ed in particolare nella frazione di cui era originaria, Maiano. I funerali sono in programma per oggi, Santo Stefano, nella chiesa dell’Immacolata Concezione di Maiano a Sessa Aurunca, alle ore 11.