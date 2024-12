Drammatico incidente stradale in Irpinia, Agostino Aschettino muore a 44 anni

Le strade dell’Irpinia continuano a causare tragedie. Un incidente mortale si è verificato nella serata di ieri lungo la statale 403, nel comune di Marzano di Nola.

Incidente mortale a Marzano di Nola in Irpinia: Agostino Aschettino muore a soli 44 anni

Ha perso la vita Agostino Aschettino, un uomo di 44 anni originario di Moschiano. Il veicolo che stava conducendo ha impattato violentemente contro un’auto parcheggiata davanti a un’abitazione. L’urto è stato estremamente forte, distruggendo entrambe le automobili.

Anche una cabina dell’Enel è stata danneggiata. Sul luogo sono giunti i carabinieri e i soccorritori del 118. Purtroppo, i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari sono stati vani per il 44enne. I militari della Stazione di Marzano di Nola hanno svolto tutti i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. Non ci sono stati altri veicoli coinvolti.