Jacopo non ce l’ha fatta: è morto a 19 anni dopo il tragico schianto contro il bus

Non ce l’ha fatta Jacopo Coda, il ragazzo di 19 anni, di Piano di Sorrento, morto a seguito dell’incidente avvenuto lo scorso giovedì sulla Statale Amalfitana, nel territorio comunale di Vico Equense (provincia di Napoli).

Incidente sulla Statale Amalfitana: morto ragazzo di 19 anni

Stando a quanto emerso, il 19enne si trovava a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un minibus diretto verso Positano, con a bordo 23 turisti sudcoreani.

L’autista del pullman, non potendo in nessun modo evitare lo scontro e rischiando di precipitare nel vuoto, avrebbe frenato tempestivamente la corsa del veicolo, evitando la strage. Nonostante l’enorme spavento, infatti, sia lui che i turisti a bordo si sono salvati.

Per il giovane, invece, la situazione si è rivelata fin da subito complicata, rendendo necessario l’intervento dei sanitari. Subito dopo l’incidente, sarebbe stato trasportato in elicottero all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, a Salerno, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Nonostante gli sforzi messi in campo dall’equipe medica, dopo una breve agonia, poche ore fa il cuore di Jacopo ha smesso di battere per sempre.

“L’associazione in tutte le sue componenti si unisce al dolore della famiglia Coda per la prematura perdita del giovanissimo Jacopo, in un tragico incidente sulla strada Positano Sorrento. Sin dall’evento oltre ad affiancare i soccorsi ci siamo uniti anche in preghiera per lui. Che il Signore lo accolga nel suo regno, un angelo bianco per tutti” – si legge nel messaggio di cordoglio diffuso dall’ODV Protezione Verde.