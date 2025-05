Litiga con la moglie e tenta di ucciderla con un coltello: poi ha cercato di togliersi la vita

Tragedia sfiorata a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove un uomo ha tentato di uccidere la moglie per poi togliersi la vita: entrambi sono rimasti gravemente feriti ma pare non siano in pericolo di vita.

Dramma a a Mercogliano, tenta di uccidere la moglie

Stando a quanto rende noto Il Mattino, i coniugi, il marito di 92 anni e la moglie di 83, si trovavano all’interno della loro abitazione quando avrebbero iniziato a discutere animatamente. Lui, malato di Alzheimer, avrebbe afferrato un coltello e sferrato diversi fendenti contro la donna.

Dopo averla ferita avrebbe poi tentato di togliersi la vita utilizzando la stessa arma. Un’aggressione violenta seguita da un tentato suicidio, dunque, tra le mura di casa: nonostante le coltellate inferte, marito e moglie avrebbero riportato solo una serie di lesioni più o meno gravi.

Entrambi sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino, dove sono stati ricoverati in codice rosso. Nessuno dei due dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di rito che serviranno ad avviare le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.