Tragico incidente a Napoli, muore durante la festa scudetto: aveva 47 anni

Mentre il Napoli veniva incoronato campione d’Italia un grave incidente, avvenuto in via S. Ignazio di Loyola, ha scosso la città, causando il decesso di un uomo, morto all’età di 47 anni.

Incidente durante la festa scudetto: è morto un uomo di 47 anni

Il tragico episodio si è verificato nel tratto in discesa compreso tra via dell’Eremo e Largo Cangiani, nei pressi del civico 236, dove l’uomo, a bordo del suo motociclo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo rovinando al suolo e riportando gravi ferite.

Sul poso sono giunti gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Cardarelli dove un’ora dopo è stato constatato il decesso. Il motociclo è stato posto sotto sequestro e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli hanno eseguito i rilievi tecnici e avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Si tratta della decima vittima della strada dall’inizio dell’anno.