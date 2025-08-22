Bimbo di 2 anni travolto e ucciso da un furgone: stava giocando con il cane

Un bimbo di appena due anni è morto a Catanzaro dopo essere stato travolto da un furgone in manovra. L’incidente è avvenuto nel quartiere Janò, nella periferia della città, nel cortile antistante l’abitazione della vittima.

Il piccolo sarebbe sfuggito per pochi istanti al controllo dei genitori e stava giocando da solo quando è stato colpito dal mezzo, che procedeva in retromarcia. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Si tratta ad ogni modo di una prima ricostruzione su cui si stanno effettuando accertamenti.

Il conducente e il malore dopo la notizia

Alla guida del veicolo c’era un uomo che, secondo le prime ricostruzioni, non si sarebbe accorto di nulla durante la manovra. Dopo l’accaduto, si è allontanato ed è stato rintracciato poco dopo dagli agenti della Polizia di Stato nella sua abitazione.

Alla notizia della morte del bambino, l’uomo ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i sanitari, mentre la comunità del quartiere è rimasta sconvolta dal dramma.

Indagini della Procura

Polizia locale e carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire ogni responsabilità. Gli inquirenti stanno verificando la posizione del conducente e raccogliendo testimonianze utili.

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha aperto un fascicolo per approfondire l’accaduto. L’obiettivo è stabilire se vi siano state eventuali omissioni o negligenze che hanno portato alla tragedia.