VIDEO/ Assalto al portavalori, mezzi in fiamme e sparatoria con i fucili

Attimi di forte tensione questa mattina lungo la superstrada 613 Brindisi-Lecce, nei pressi dello svincolo di Tuturano, dove un gruppo armato ha preso di mira un furgone portavalori. Durante l’azione si è verificato uno scambio di colpi d’arma da fuoco con i carabinieri intervenuti sul posto. Al momento non si registrano feriti.

Assalto al portavalori: rapinatori con i fucili

Due presunti componenti della banda sono stati bloccati dai militari del comando provinciale di Lecce, che hanno concentrato fin dalle prime ore le ricerche nell’area settentrionale della provincia. I due viaggiavano a bordo di un’auto, ora al vaglio degli investigatori. Altri membri del gruppo sarebbero riusciti a dileguarsi.

Strade bloccate e mezzi incendiati per isolare l’area

Il piano criminale sarebbe partito con l’incendio di un mezzo pesante, utilizzato per sbarrare entrambe le carreggiate e impedire l’accesso alla zona. Una densa colonna di fumo è stata visibile a grande distanza.

Nel corso dell’inseguimento, un proiettile esploso dai fuggitivi ha raggiunto l’abitacolo di un’auto di servizio dei carabinieri, mentre un militare in borghese è finito fuori strada con la propria vettura. Nessuno è rimasto ferito.

Esplosivo contro i blindati e fuga verso Squinzano

I malviventi avrebbero utilizzato cariche esplosive per forzare non uno ma due mezzi blindati. L’azione ha generato un’ulteriore nube di fumo, facilitando la fuga verso il territorio di Squinzano. Indossavano tute bianche e nere, erano armati di fucili e in gran parte con il volto coperto. I video girati da automobilisti mostrano almeno sei persone in azione.

Secondo le prime informazioni, il colpo non sarebbe andato a segno. Nella fuga, il gruppo avrebbe sottratto alcune auto a conducenti in transito per proseguire la corsa. Alcuni veicoli utilizzati presentavano lampeggianti, probabilmente per simulare mezzi in uso alle forze dell’ordine.

Statale chiusa e traffico deviato

Il tratto interessato è stato interdetto alla circolazione in entrambe le direzioni tra il chilometro 8,300 e il 12,800, nel territorio di San Pietro Vernotico. Sul posto sono intervenute squadre Anas e forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il ripristino della normale circolazione.