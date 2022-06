FOTO/Mare sporco a Capri, barche vicinissime alla costa: “Grazie a chi lo riduce così”

Mare sporco a Capri a causa, molto probabilmente, delle imbarcazioni troppo vicine alle coste. Le temperature elevatissime di questi giorni spingono molti cittadini e turisti a scegliere il mare del Golfo di Napoli per fare un tuffo, ma troppo spesso non possono a causa della sporcizia delle acque: neanche Capri, la meta turistica per eccellenza nel mondo per bellezza e lusso, fa eccezione come dimostrano le foto pubblicate dal consigliere comunale Borrelli.

Mare sporco a Capri e Napoli: le segnalazioni

Borrelli ha ricevuto delle segnalazioni, con immagini, provenienti sia dall’isola che dal porto di Napoli. Per quanto riguarda Capri, le foto sono state scattate a Marina Piccola ed il segnalante ha un messaggio speciale per gli autori dello scempio: “Ringraziamo sempre chi riduce il mare così”. Circa il porto di Napoli, invece, il cittadino afferma: “Queste sono le condizioni in cui versano le acque del porto di Napoli in questo periodo, precisando che durante l’inverno la situazione è proprio diversa. Lavoro ad Ischia e quindi prendo tutti i giorni il traghetto, ora è sempre così”.

La questione è stata segnalata alle autorità competenti: “Abbiamo segnalato la questione alla Capitaneria di Porto di Napoli e Capri e chiesto ad Arpac di monitorare le situazioni – scrive Borrelli – Crediamo che durante il periodo estivo la Guarda Costiera e la Guardia di Finanza debbano intensificare i controlli e mettere a punto un piano per frenare il solito fenomeno del diportismo selvaggio che avviene soprattutto in prossimità delle coste”.