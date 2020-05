Regione Campania, in arrivo il bonus per disabili da 600 euro: come richiederlo

La Regione Campania è pronta a stanziare 600 euro per i cittadini disabili attraverso un bonus, per sostenerli in un momento delicato come questo. Durante l’epidemia del Coronavirus sono stato molto forti le conseguenze economiche e sociali nel nostro paese. Gli italiani hanno infatti dovuto sopperire a tante difficoltà legate alla mancanza di lavoro e non solo.

Per questo motivo le istituzioni cercano in tutti i modi di sostenere le fasce più deboli. Tra questi ci sono anche i cittadini disabili, con particolare attenzione ai bambini di età scolare. La nostra regione, tra l’altro, secondo una tabella pubblicata da Il Sole 24 Ore è la prima in Italia per aiuti economici anti coronavirus.

Ad usufruire il bonus saranno proprio queste persone. Per ottenere il sostegno economico però dovranno presentare la documentazione di una disabilità accertata, e non usufruire già di altre misure si sostegno come l’assegno di cura, programma Home Care Premium, Programma Vita Indipendente e “Dopo di Noi”.

Per ricevere il bonus basterà presentare regolare domanda presso l’indirizzo mail protocollo@pec.comune.napoli.it. La richiesta dovrà essere presentata entro e non oltre il 18 maggio 2020.

Queste le parole dell’Assessore alle Politiche sociali Monica Buonanno: “Questo Avviso rientra nei provvedimenti per il più ampio sostegno alle fasce fragili della popolazione. Il Comune di Napoli, grazie all’impegno continuo dell’Area Welfare, del Servizio Inclusione sociale e al continuo e positivo confronto con la Commissione consiliare Welfare, si è immediatamente attivato, per rendere disponibile ai cittadini la possibilità di usufruire di questa misura integrativa. Perché la pandemia da virus covid 19 impatta negativamente sulla stabilità delle famiglie, aggravando la situazione di chi si trova già in una condizione di fragilità sociale“.