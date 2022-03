Benzina, l’allarme del Codacons: la benzina può arrivare a 3 euro al litro

La benzina potrebbe raggiungere i tre euro a litro tra la fine di marzo ed i primi giorni di aprile. È l’avvertimento che giunge dal Codacons, l’associazione per i diritti dei consumatori, che monitorando il prezzo dei carburanti ha previsto che di questo passo potrebbero raggiungere quel prezzo spropositato. Oggi, per la prima volta da settimane, il costo per litro di benzina e gasolio è in leggerissimo ribasso, ma non si può parlare di trend invertito.

Codacons: la benzina può arrivare a 3 euro al litro

“Rispetto allo stesso periodo del 2021 quando la verde costava 1,566 euro/litro e il gasolio 1,436 euro/litro (dati Mise), oggi un litro di benzina in modalità self costa in media il 39,3% in più, mentre il gasolio sale addirittura del +51,3% – denuncia il presidente Carlo Rienzi –. Per un pieno di verde si spendono 30,8 euro in più, +36,8 euro per il gasolio. Costi insostenibili per famiglie e imprese, che eroderanno il potere d’acquisto e faranno impennare ulteriormente i prezzi al dettaglio di una moltitudine di prodotti. Dal Governo non arriva nessun segnale concreto, e non si capisce cosa si attenda ancora per azzerare l’Iva sui carburanti e tagliare le accise, considerato che la tassazione raggiunge oggi il 55,3% su ogni litro di benzina e il 51,8% sul gasolio”.