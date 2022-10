Reddito di Cittadinanza, nuovo modulo per fare la domanda: cosa cambia

L’Inps ha aggiornato il modulo per fare la domanda del Reddito di Cittadinanza viste le novità introdotte dal Governo dalla Legge di Bilancio 2022. Si tratta di una nuova modalità di compilazione del Quadro F relativo alle condizioni necessarie per poter usufruire del sussidio, in modo da semplificare la procedura per l’utente.

Nuovo modulo per la domanda del Reddito di Cittadinanza: cosa cambia

La nuova Legge di Bilancio, inoltre, ha modificato le regole sui controlli per far scattare la revoca del Reddito di cittadinanza in presenza di condanne penali per determinate categorie di reati (associazione mafiosa, terrorismo, ecc) individuati dal comma 3, articolo 7 del decreto legge n. 4/2019. In questi casi scatta la revoca del sussidio e la restituzione di quanto indebitamente percepito. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

La semplificazione introdotta consiste nella separazione dei dati del richiedente rispetto a quelli del nucleo familiare. L’Istituto precisa, inoltre, che il controllo automatizzato sulla presenza di condanne con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati previsti dalla normativa di riferimento viene effettuato, tramite il Casellario centrale del Ministero della Giustizia, su tutti i richiedenti e i percettori di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza.

Come presentare la richiesta

Tutte le informazioni sul Reddito di Cittadinanza si trovano sul sito dedicato. Ricordiamo che la domanda può essere presentata autonomamente compilando la richiesta online con Spid, oppure recandosi al Caf o alle Poste dove il cittadino sarà seguito lungo tutto l’iter.