Approvato il Decreto Lavoro, 100 euro al mese in più in busta paga: chi ne ha diritto

Fino a 100 euro in più in busta paga per i lavoratori dipendenti fino a dicembre grazie al Decreto Lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri.

Decreto Lavoro: 100 euro al mese in più in busta paga per i lavoratori dipendenti

Ad annunciare le misure è stata la ministra del lavoro, Marina Elvira Calderone, che ha affermato: “Abbiamo approvato il pacchetto lavoro. In una giornata dedicata al governo e ai lavoratori, anche il governo ha introdotto dei provvedimenti importanti a sostegno delle famiglie con un intervento sul cuneo contributivo e poi c’è un intervento annunciato da tempo che è l’introduzione del nuovo strumento di inclusione sociale, l’assegno di inclusione”.

Introdotto anche l’assegno di inclusione

Il taglio del cuneo fiscale comporterà un aumento in busta paga dagli 80 ai 100 euro al mese, dal mese di luglio fino a dicembre 2023. Un periodo in cui circa 4 miliardi vengono destinati “all’incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti rispetto a quanto già previsto in legge di bilancio”, senza però alcun ulteriore effetto sulla tredicesima.

100 euro in più in busta paga: chi ne ha diritto

Il Ministero dell’Economia ha fatto inoltre sapere con una nota che “lo sgravio contributivo, tutto a beneficio dei lavoratori, viene quindi elevato dal 3% al 7% per i redditi fino a 25 mila euro mentre viene innalzato dal 2% al 6% per i redditi fino a 35 mila”.