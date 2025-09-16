Ecco i bonus d’autunno. Da elettrodomestici a mobili, da psicologo a sport e asilo: cosa serve sapere

Si apre l’autunno con un pacchetto di incentivi e sussidi dal valore complessivo di oltre 2,1 miliardi di euro. A evidenziarlo è Assoutenti, che ha messo in fila i principali bonus attivi o in partenza nelle prossime settimane. L’associazione, però, mette in guardia: accanto alle opportunità, ci sono fondi ridotti e requisiti stringenti che rischiano di escludere molti potenziali beneficiari.

Dal sostegno psicologico agli elettrodomestici, passando per l’affitto degli studenti e le auto elettriche, il ventaglio delle misure è ampio. Ma non mancano criticità legate a fondi insufficienti o a paletti burocratici che limitano la platea.

Psicologo ed elettrodomestici, le prime misure

Tra i più attesi, il bonus psicologo, che dal 15 settembre finanzia sedute di psicoterapia fino a un massimo di 1.500 euro per i redditi più bassi. Tuttavia, i fondi disponibili – appena 9,5 milioni di euro – copriranno poco più di 6mila domande, lasciando fuori la gran parte degli aventi diritto.

Altro provvedimento in arrivo è il bonus elettrodomestici, ancora in attesa del decreto attuativo. Previsti rimborsi fino al 30% per l’acquisto di lavatrici, forni, lavastoviglie e frigoriferi ad alta efficienza energetica, con tetto massimo di 200 euro per le famiglie con Isee sotto i 25mila euro. Lo stanziamento per il 2025 ammonta a 50 milioni di euro.

Famiglie al centro: nidi, sport e carta spesa

Il bonus con il peso maggiore sul bilancio è quello per asili nido, con quasi 938 milioni di euro stanziati. L’importo varia da 1.500 a 3.600 euro annui a seconda del reddito e dell’anno di nascita del bambino.

Dal 10 settembre è partita anche la distribuzione della Carta “Dedicata a te”, un contributo di 500 euro per beni alimentari rivolto ai nuclei con Isee fino a 15mila euro. Quest’anno, però, non potranno accedervi coloro che già percepiscono altri sussidi.

Accanto a queste misure, debutta anche il bonus sport: 300 euro per figlio tra 6 e 14 anni, destinato a famiglie con Isee fino a 15mila euro. Lo stanziamento complessivo è di 30 milioni di euro.

Auto elettriche e studenti fuori sede

Da ottobre scatterà l’atteso bonus auto elettrica, con incentivi fino a 11mila euro per l’acquisto di veicoli a emissioni zero, a fronte della rottamazione di vecchie vetture. Per accedervi, oltre a requisiti economici, servirà la residenza in aree ad alto pendolarismo individuate dall’Istat.

Infine, un aiuto per gli studenti lontani da casa: il bonus affitto fuorisede. Con un tetto massimo di 279,21 euro, sarà destinato a chi ha un Isee inferiore a 20mila euro, a patto che l’università di riferimento non disponga di residenze universitarie.