Trenitalia assume nelle stazioni e nei parcheggi di Napoli: anche a tempo indeterminato

Nuove opportunità di lavoro in Trenitalia che assume macchinisti e altre figure da inserire nella sede di Napoli. L’annuncio è stato pubblicato sul sito ufficiale della nota società di trasporto ferroviario. E’ possibile candidarsi, direttamente online, entro il 30 marzo 2023.

Lavoro, Trenitalia assume a Napoli: figure ricercate e come candidarsi

Il Gruppo Ferrovie dello Stato ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per diventare macchinisti in Trenitalia per la Regione Campania. Le figure ricercate saranno responsabili della conduzione dei treni, del trasporto persone e del controllo del treno. Saranno assunte con un contratto di apprendistato professionalizzante.

Oltre ad un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, per candidarsi bisogna essere in possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale tra i seguenti indirizzi di studio: Manutenzione e Assistenza Tecnica; Elettronica e Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Trasporti e Logistica, Meccanica, Meccatronica ed Energia; Liceo Scientifico; Liceo Scientifico – opzione scienze applicate; Liceo Scientifico – sezione a indirizzo sportivo.

L’azienda è anche alla ricerca di figure di Parking Area Manager da inserire in Metropark (l’area di parcheggio del Gruppo) nella sede di Napoli con contratto a tempo indeterminato. Dovranno assicurare l’efficienza dell’area assegnata attraverso la gestione del personale e dei fornitori, la pianificazione degli interventi, il miglioramento dei servizi offerti.

Di seguito i requisiti richiesti: diploma o laurea; comprovata e consolidata esperienza nel campo delle operations e del facility management; conoscenza del quadro normativo in cui opera la società (erogazione dei servizi di sosta, la normativa sulla sicurezza sul lavoro, il sistema qualità e ambiente e la gestione delle manutenzioni); esperienza consolidata nella gestione contrattuale; padronanza dei sistemi IT e degli strumenti di gestione; buone doti comunicative e negoziali, capacità relazionali e volontà di agire su campo; disponibilità a trasferte sul territorio nazionale.

Per candidarsi basta collegarsi alla sezione “Lavora con noi” del sito di Trenitalia dedicata alle offerte di lavoro attive in Campania. Selezionando la posizione di proprio interesse non resta altro che cliccare su “Candidati” e compilare i campi richiesti.