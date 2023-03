GNV assume 300 persone a Napoli: si cercano operai, pizzaioli e tante altre figure

Nuove opportunità di lavoro in GNV, affermata compagnia di navigazione, che in vista della stagione estiva assume circa 300 persone a Napoli. I colloqui si terranno dal 3 al 5 aprile presso gli uffici attivi al Molo Angioino.

Lavoro, GNV assume a Napoli

“Dal 3 al 5 aprile gli uffici GNV Napoli aprono le porte per i Career-Days dedicati al personale di bordo. Siamo alla ricerca di 300 figure professionali” – è l’annuncio diffuso su Twitter dall’azienda che punta all’assunzione di diverse figure.

Nello specifico si cerca personale per i seguenti settori:

Macchina & Coperta : ufficiali di coperta e macchina; marinai; elettricisti; carpentieri; ottonai; operai e capo operai; frigoristi e comuni di macchina.

: ufficiali di coperta e macchina; marinai; elettricisti; carpentieri; ottonai; operai e capo operai; frigoristi e comuni di macchina. Hotel : personale di camera, cuochi, pizzaioli e panettieri.

: personale di camera, cuochi, pizzaioli e panettieri. Shop: shop manager e shop assistant.

Per partecipare ai Career-Days basta inviare il proprio curricuum a crew@gnv.it e recarsi alla stazione marittima di Napoli nelle date stabilite. Saranno circa 300 le persone selezionate che entreranno in servizio, probabilmente, già da inizio estate.

Non solo compagnie marittime, anche quelle ferroviarie hanno lanciato un nuovo piano assunzioni. Italo è alla ricerca di hostess e steward di bordo in varie Regioni d’Italia, Campania compresa. Nello specifico le risorse scelte saranno collocate presso la stazione di Salerno. Anche Trenitalia ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per diventare macchinisti oltre a figure di Parking Area Manager da inserire in Metropark (l’area di parcheggio del gruppo).