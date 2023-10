Orientamento professionale: Humangest alla “Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro”

La quarta edizione della “Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro” è in arrivo, programmata dal 19 al 21 ottobre. Tra i partecipanti di rilievo figura Humangest, l’Agenzia per il Lavoro che fa parte del Gruppo SGB Humangest.

Humangest alla “Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro”

Questo importante evento, promosso dal Centro Studi Super Sud e organizzato da Stratego, ha l’obiettivo di favorire l’incontro e il dialogo tra il mondo della formazione, e il mondo del lavoro.

Humangest parteciperà con entusiasmo a questa iniziativa, coerente con la sua missione di essere un attore attivo nei territori in cui opera. Grazie alla sua vasta rete di filiali, Humangest si impegna a rispondere alle esigenze formative e lavorative delle persone che fanno parte della sua comunità. Il team di Humangest è costantemente motivato a partecipare ad eventi come il Career Day e le fiere del Lavoro, considerandoli preziose opportunità di incontro e dialogo tra aziende, candidati ed enti locali.

La novità: un tour itinerante tra le principali città campane

La grande novità per il 2023 è l’introduzione di un nuovo formato: un tour itinerante che si snoderà tra le principali città campane. L’obiettivo principale rimane invariato, ovvero creare uno spazio fisico di incontro e interazione tra tutti gli attori coinvolti. Ciò favorirà la creazione di relazioni tra laureandi, diplomandi, inoccupati, imprenditori, professionisti, istituzioni e scuole. Durante queste tappe, verranno allestite aree espositive per agevolare la distribuzione di materiale informativo e di orientamento. L’evento finale si terrà a Salerno e sarà arricchito dalla partecipazione di figure istituzionali regionali e nazionali, nonché esperti di fama nazionale che affronteranno tematiche legate al lavoro e alla formazione. Saranno organizzati anche seminari sull’autoimprenditorialità, sullo sviluppo del capitale umano e sulla crescita dei territori.

Chi è Humangest

Con quasi 20 anni di esperienza, Humangest è impegnata a scoprire e valorizzare i talenti, creando un ponte tra le esigenze delle aziende e i migliori talenti disponibili sul mercato. La presenza di Humangest si estende in Italia ed Europa, con oltre 90 filiali, di cui 25 nei Balcani e cinque in Romania. Offrono una vasta gamma di servizi, dalla ricerca, selezione e gestione del personale in somministrazione, alla formazione e ricollocazione professionale, fino alla gamification ed executive search, oltre al reclutamento e alla mobilità internazionale.

L’approccio di successo di Humangest è basato sulla personalizzazione dei servizi per rispondere alle esigenze specifiche di ciascuna azienda, il che li ha resi un punto di riferimento nel mercato del lavoro. Attualmente, Humangest dispone di un database con oltre due milioni di profili e ha guadagnato la fiducia di oltre 2.000 aziende, inserendo circa 10.000 persone al mese nel mondo del lavoro. Questi risultati consolidano la loro posizione di leadership nel settore.