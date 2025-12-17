ABC assume a tempo indeterminato a Napoli, si cercano 57 impiegati: come fare domanda

Parte il concorso pubblico Abc Napoli, con 57 assunzioni a tempo indeterminato. C’è tempo fino al 21 gennaio 2026 per presentare le domande.

Le figure ricercate: requisiti del concorso pubblico Abc Napoli

L’azienda pubblica Acqua Bene Comune di Napoli cerca 57 dipendenti da assumere con contratto a tempo indeterminato, tra idraulici, elettricisti e impiegati. Per partecipare al concorso è necessario inviare la propria candidatura online al sito dell’Abc entro le ore 18:00 del giorno 21 gennaio 2026 e superare una fase pre-selettiva e una fase selettiva. Necessari il diploma o una qualifica professionale.

Le tre figure richieste:

15 “Operatori di Manutenzione Elettrica”, con inquadramento al 2°livello del vigente CCNL Gas – Acqua.

con inquadramento al 2°livello del vigente CCNL Gas – Acqua. 35 “Operatori di Manutenzione Idraulica”, con inquadramento al 2°livello del vigente CCNL Gas – Acqua.

con inquadramento al 2°livello del vigente CCNL Gas – Acqua. 7 “Addetti di Agenzia (Front Office)”, con inquadramento al 3°livello del vigente CCNL Gas – Acqua.

Per gli operatori di Manutenzione Elettrica e Manutenzione Idraulica è richiesta una qualifica professionale triennale legalmente riconosciuta nel settore elettrico/elettrotecnico e idraulico e la patente di categoria B valida. Il concorso prevede un test a riposta multipla di 30 domande ( fase pre selettiva), per la Manutenzione Elettrica gli argomenti:

Elettrotecnica : conoscenza basilare di circuiti, materiali e dispositivi elettrici, capacità di lettura e interpretazione di schemi elettrici, disegno tecnico elettrico, strumenti di verifica impianti elettrici, tecnica di manutenzione elettrica;

: conoscenza basilare di circuiti, materiali e dispositivi elettrici, capacità di lettura e interpretazione di schemi elettrici, disegno tecnico elettrico, strumenti di verifica impianti elettrici, tecnica di manutenzione elettrica; Elettronica : conoscenza basilare di circuiti fondamentali, dei dispositivi elettronici e della microelettronica, capacità di lettura e interpretazione di schemi elettronici, strumenti di verifica impianti elettronici, tecnica di individuazione componenti elettronici guasti su circuiti esistenti;

: conoscenza basilare di circuiti fondamentali, dei dispositivi elettronici e della microelettronica, capacità di lettura e interpretazione di schemi elettronici, strumenti di verifica impianti elettronici, tecnica di individuazione componenti elettronici guasti su circuiti esistenti; Elettromeccanica : conoscenza basilare di circuiti elettromeccanici;

: conoscenza basilare di circuiti elettromeccanici; Manutenzione macchinari/impiant i e componenti elettrici ed elettronici: conoscenza basilare di elementi di impiantistica industriale;

i e componenti elettrici ed elettronici: conoscenza basilare di elementi di impiantistica industriale; Conoscenza di strumenti di verifica impianti elettronici;

Procedure di controllo qualità, c onoscenza di base dei principi procedurali del lavoro in controllo di qualità;

onoscenza di base dei principi procedurali del lavoro in controllo di qualità; Conoscenza basilare delle principali norme CEI applicabili agli interventi sugli impianti elettrici (es. CEI 64/08, CEI 11-27, CEI 0-16, etc) e dei decreti ministeriali applicabili (es. DM 37/08 e DM 81/08);

applicabili agli interventi sugli impianti elettrici (es. CEI 64/08, CEI 11-27, CEI 0-16, etc) e dei decreti ministeriali applicabili (es. DM 37/08 e DM 81/08); Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento all’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Saranno inoltre valutate soft skills come: collaborazione, soluzione dei problemi e affidabilità. A seguito del superamento del test una prova pratica volta anche alle conoscenze di base:

Strumentazione : Uso di multimetri, tester, pinze amperometriche, Oscilloscopio (fisso o portatile), Misuratore di isolamento;

: Uso di multimetri, tester, pinze amperometriche, Oscilloscopio (fisso o portatile), Misuratore di isolamento; Capacità di cablaggio secondo schemi;

Capacità di diagnosi dei guasti di base;

Sostituzione di componenti elettrici standard;

Lettura e interpretazione di schemi elettronici;

Individuazione di componenti elettronici guasti su circuiti esistenti.

Per la Manutenzione Idraulica sui seguenti argomenti:

Idraulica generale : conoscenza basilare dei principi di idraulica;

: conoscenza basilare dei principi di idraulica; Manutenzione idraulica : conoscenza basilare delle tecniche di installazione e riparazione impianti;

: conoscenza basilare delle tecniche di installazione e riparazione impianti; Materiali idraulici: conoscenza delle caratteristiche essenziali di tubazioni, raccordi, valvolame e accessori.

Saranno valutate anche le capacità di: iniziativa, comunicazione e problem solving, a seguito del test teorico:

Montaggio/smontaggio di pezzi speciali ed organi di manovra su tubazioni (manicotti, saracinesche, valvole, scarichi, sfiati);

(manicotti, saracinesche, valvole, scarichi, sfiati); Montaggio/smontaggio di contatori e relativi pezzi speciali (raccordi, chiavi di arresto, valvole di non ritorno);

(raccordi, chiavi di arresto, valvole di non ritorno); Tecniche di posa in opera di tubazioni di diversi diametri e materiale;

Corretto utilizzo dei DPI e attrezzature di lavoro per singole fasi lavorative.

Per gli Addetti di Agenzia ( front office) sono richiesti: diploma di scuola secondaria di secondo grado e un‘esperienza di almeno due anni, anche non continuativi, part-time o full time nella gestione di pratiche amministrative e contrattuali a contatto con il pubblico. La prova pre-selettiva a risposta multipla su ragionamento logico deduttivo, numerico, verbale. La prova selettiva: