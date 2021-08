METEO/ Arrivano i temporali, il caldo ha le ore contate: si abbassano le temperature

Previsioni meteo – Ha le ore contate Lucifero, l’anticiclone africano responsabile dell’ondata di calore più intensa di questa estate che ha avvolto tutta l’Italia e che, in Sicilia, fatto registrare la temperatura più alta di sempre in Europa: 48,8 gradi. Non siamo di fronte alla tipica rottura di Ferragosto, tuttavia è previsto un calo sensibile delle temperature anche di 10/12 gradi, e soprattutto la cessazione dell’afa asfissiante.

Temporali sulle aree interne del Sud

Secondo i meteorologi de ilmeteo.it già da oggi, lunedì 16, un peggioramento delle condizioni climatiche riguarderà il Nord con temporali sulle Alpi e le Prealpi grazie a correnti fresche provenienti dall’Atlantico. Un mal tempo che man mano scenderà al Centro e, mercoledì 18, anche al Sud, dove sono previsti temporali pomeridiani sugli Appennini. Rovesci sono attesi nelle province di Benevento e Avellino per quanto riguarda la Campania, ma anche in Abruzzo e Basilicata. Le temperature al Mezzogiorno non subiranno crolli clamorosi, tuttavia l’aria sarà nettamente più respirabile.

Quanto durerà la tregua

Una tregua che dovrebbe durare almeno fino a venerdì, quando l’anticiclone potrebbe tornare a dispiegare i suoi effetti. Bisogna attendere le previsioni dei prossimi giorni per sapere che tipo di miglioramento sarà e, soprattutto, se le temperature saranno in linea con le medie stagionali o nuovamente superiori.