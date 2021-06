Bassolino: “Ho già vinto? Sono candidato per Napoli, dobbiamo vincere fino in fondo”

Antonio Bassolino continua la sua campagna elettorale fra le strade di Napoli, e oggi, sul suo profilo Facebook, pubblica il messaggio di un suo sostenitore con una breve risposta:

“Con questa bella campagna elettorale in mezzo ai cittadini hai comunque già vinto, mi dice. Capisco il senso e ringrazio ma mi sono candidato per Napoli e dunque dobbiamo vincere e vincere fino in fondo, rispondo”. Questo il messaggio del candidato sindaco sui social.

Bassolino prosegue così la sua campagna all’insegna del contatto con gli elettori: le ultime fotografie pubblicate su Facebook testimoniano due ulteriori incontri svoltisi a Napoli, di cui uno a Piazza Fuga (Vomero) e l’altro in piazzetta Maradona, a Fuorigrotta.

Ma è stato il comizio tenuto 10 giorni fa a Piazza Carità, nel cuore di Napoli, che ha raggiunto l’apice del successo. Erano centinaia le persone presenti, tra cui la consigliera municipale Rosaria Laudanno, il consigliere di facoltà della Federico II Giuseppe Bruschitto e Ciro Corona, presidente dell’associazione (R)esistenza Anticamorra. In quell’occasione, il candidato sindaco ha speso alcune parole sul degrado della città:

““Girando per Napoli vedo una città dissestata, il parco Virgiliano dove spesso vado a correre è completamente distrutto ed è un colpo al cuore! Quando ero sindaco e avevamo problemi per esempio con le buche, attivavamo subito gli uffici preposti e il giorno dopo avevamo coperto la buca. Per la città servono servizi veri, servono i medici di famiglia, le scuole elementari, tutte cose che ora non funzionano!”.